Ottobre è il mese della prevenzione: l’occasione giusta per passare da Ottica Stellin e prendersi cura della propria vista, con l’aiuto e la consulenza di un’eccellenza saronnese.

La vista è un dono prezioso, che però tendiamo a dare per scontato. Questo accade fino a quando l’età, le cattive abitudini e la vita impegnativa che conduciamo ogni giorno ci presentano il conto per il nostro sguardo. In campo optometrico è sempre meglio prevenire che curare. Spesso infatti bastano poche, semplici abitudini per mantenere i nostri occhi in salute.

Ottobre è il mese della prevenzione in campo optometrico. Si tratta di un appuntamento annuale in cui è ancora più facile e conveniente trovare un momento da dedicare alla salute dei nostri occhi, controllando il loro stato con check-up ed esami dedicati o scoprendo tutte le novità che permettono di ridurre al minimo i danni causati dal ritmo intenso delle nostre giornate. Hai trascurato la tua vistaultimamente? Ottica Stellin, negozio di ottica di riferimento a Saronno sin dagli anni ‘60, è il posto ideale per rimediare. Anche quest’anno infatti Ottica Stellin aderisce all’iniziativa del mese della prevenzione, organizzando per la sua clientela una serie d’iniziative dedicate a tutte le età, perfette per prenderti cura della tua vista.

Nello storico negozio situato in Galleria Corso Italia potrai ottenere assistenza e consigli personalizzati per la salute dei tuoi occhi, grazie all’esperienza pluridecennale di Simona Stellin, proprietaria del negozio e “figlia d’arte” della coppia che ha fondato il punto vendita. In questa realtà saronnese di seconda generazione troverai un’amplissima selezione di montature da vista e da sole, in modo da poter ordinare quel paio d’occhiali di cui avrei bisogno ma di cui hai rimandato l’acquisto per troppo tempo. Se hai già una montatura ma sospetti che la tua vista sia peggiorata, il mese della prevenzione è il momento giusto per fare un check-up. È infatti fondamentale aggiornare i propri occhiali da vista alle prescrizioni più recenti.

Altrettanto importante è proteggere gli occhi dalla luce solare, anche in autunno e inverno. Anche se il sole ci sembra meno intenso, è essenziale usare gli occhiali da sole quando ci si trova all’esterno nelle giornate luminose, per evitare un deterioramento della vista o un aggravamento di condizioni patologiche pre-esistenti. Come proteggiamo la pelle con la crema solare, è fondamentale schermare la vista con lenti adeguate.

Non solo montature e lenti di grande qualità e delle migliori marche: da Ottica Stellin troverete anche uno spazio dedicato alla contattologia, la branca dell’ottica dedicata alle lenti a contatto. Molti infatti non vogliono portare gli occhiali per ragioni estetiche, ma è comunque importante correggere la vista in caso di deficit o patologie. Anche nel campo della contattologia è meglio affidarsi a veri professionisti. La personalizzazione della lente a contatto è importante per ottenere il maggior livello di confort possibile nell’utilizzo quotidiano. Forte della sua esperienza pluridecennale, Simona Stellin saprà guidarvi nella scelta del tipo di lenti a contatto più adatte alle caratteristiche dei vostri occhi.

Ottica Stellin può offrire una consulenza all’avanguardia in fatto di occhiali e lenti a contatto grazie a un vero e proprio centro per la misurazione della vista interno al negozio, dove potrete fare esami ottici con gli strumenti più avanzati. Non solo: presso il punto vendita è presente anche un laboratorio dedicato alla lavorazione di lenti e montature, ideato per ottimizzare la messa a punto finale dell’occhiale scelto. Il modello di montatura da te scelto verrà calibrato e adattato alla forma del tuo viso e dei tuoi occhi, per un confort impareggiabile.

informazione redazionale