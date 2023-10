SARONNO – Una proposta inedita per Saronno che sicuramente sarebbe piaciuta a Claudio Bonaiti il 43enne saronnese giardiniere e amante della corsa scomparso nel 2013 in seguito ad un malore al Giro delle Tre Province.

Proprio per ricordarlo l’associazione nazionale paracadutisti sezione di Saronno con il gruppo sportivo Robur e la famiglia Bonaiti, con il patrocinio del comune di Saronno hanno organizzato la prima zavorrata solidale cittadina.

Si partirà domenica alle 8,30 da via Marx. Ogni partecipanti dovrà portare una zavorra da 2 a 5 chilogrammi di beni di prima necessità non deperibili. E’ in programma una passeggiata nel parco di 2,5 chilometri con lo zainetti fornito al momento dell’iscrizione. Il materiale raccolto sarà donato alla Croce rossa di Saronno per essere distribuito alle famiglie in difficoltà.

L’arrivo è previsto al centro sportivo Robur dove ci sarà la consegna della zavorra alla Cri seguito dal lancio della bandiera da 500 metri quadri. A seguire il punto ristoro al centro sportivo Robur e quindi alle 14,30 il torneo di calcio organizzato dalla Gs Robur.

