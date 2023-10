SARONNO – La serata che tutti desideravano: ieri è arrivata la prima vittoria stagionale della squadra di Saronno, che ha nettamente schiacciato gli avversari di Parella Torino in 3 set (con il secondo terminato addirittura 25-9). Un match giocato alla grande dai ragazzi di coach Luca Chiofalo, capaci di mettere sotto pressione dall’inizio alla fine della partita un avversario fastidioso. Una grande prestazione di squadra davanti al pubblico amico e grandi festeggiamenti alla fine per i primi 3 punti della stagione.

E’ stato un match ad un’unica direzione, con gli amaretti che, grazie ad un’ottima efficienza sia in fase cambio-palla che in fase break-point e approfittando degli errori (soprattutto in attacco) dei piemontesi, hanno sempre tenuto gli avversari a distanza senza mai perdere il controllo della partita. Tra le prestazioni dei singoli spicca sicuramente quella del capitano Federico Fontana, che ha chiuso con ben 17 punti e il 75% in attacco.

Non può che essere pienamente soddisfatto, dunque, il coach Luca Chiofalo, orgoglioso della prestazione dei suoi, della vittoria e soprattutto del fatto che il lavoro fatto durante la settimana abbia dato i suoi frutti: “La partita di oggi la abbiamo preparata bene: senza guardare troppo a chi c’era dall’altra parte della rete, ci siamo concentrati soprattutto su di noi e abbiamo cercato di fare meglio determinate cose che non avevano funzionato settimana scorsa. In settimana abbiamo lavorato molto sulla battuta, sull’altezza dei colpi d’attacco e la gestione della distribuzione di gioco, e oggi tutto questo si è visto in campo. In alcuni momenti loro ci hanno regalato dei punti che non ci aspettavamo e questo ci ha lanciato ulteriormente verso la vittoria di ogni set. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi per quello che hanno fatto e ora godiamoci questa prima vittoria.”

Grazie a questo successo gli amaretti vanno a +3 in classifica dopo le prime due giornate di campionato e agguantano proprio gli avversari di Parella. Rimangono a punteggio pieno le compagne varesine Caronno e Yaka, entrambe a 6 punti.

Il prossimo match dei biancoblù è atteso per sabato prossimo alle 18:00 in trasferta a San Stefano Magra (provincia di La Spezia, Liguria) contro gli avversari di ZEPHYR MULATTIERI SP.

