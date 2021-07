SARONNO / CERIANO LAGHETTO – Un’ampia delegazione di amministratori locali ha visitato questa mattina il presidio allestito dai lavoratori fuori dai cancelli della Gianetti Ruote in via D’Annunzio a Ceriano Laghetto. Le maestranze protestano per l’improvvisa decisione della proprietà, un fondo tedesco, di chiudere lo stabilimento.

Tutti i presenti – A portare solidarietà ai dipendenti Gianetti sono stati i sindaci di Saronno, Augusto Airoldi, e quello di Caronno Pertusella, Marco Giudici. C’erano anche l’assessore comunale cerianese Romana Campi; il consigliere provinciale di Monza e Brianza del Pd, Vincenzo Di Paolo; Maurizio Castelnovo, assessore comunale all’Urbanistica di Solaro, al suo fianco Alessandro Ranieri, vicesindaco di Solaro. Presente anche Renzo Moretti, ex sindaco di Solaro. Da parte di tutti, l’impegno a sostenere la “battaglia” delle maestranze Gianetti, per salvaguardare i posti di lavoro ed un’azienda storica del comprensorio saronnese.

(foto di gruppi degli amministratori locali con i dipendenti Gianetti, stamane al presidio in via D’Annunzio davanti ai cancelli dello staiblimento di Ceriano Laghetto)

06072021