0-0 anche per la Nuova Abbiate

CESATE – Nel girone N di Prima categoria continua a brillate l’Sc United che ha espugnato 2-0 il campo del Cob 91: oggi pomeriggio, quinta giornata del campionato, i cesatesi si sono imposti al comunale di Cormano con i gol di Cicola (foto) e di Ponti. Un risultato che mantiene lo United al comando della classifica, con 12 punti, in coabitazione con il Ticinia Robecchetto, la Turbighese ed il Parabiago.

Nel girone A si segnala il pari interno del Fc Tradate, 0-0 contro il Victoria; stesso risultato per la Nuova Abbiate nella trasferta contro il Ceresium; e 0-0 è finita anche la sfida in trasferta del Lonate Ceppino contor la Sommase. In classifica al comando Olimpia Tresiana e Morazzone con 15 punti; il Tradate ne ha 7 come la Nuova Abbiate; Lonate Ceppino a 2 punti.

Nel girone B pari casalingo 2-2 del Rovellasca 1910 contro la Porlezzese: per il Rovellasca a segno Riolo, doppietta.

08102023