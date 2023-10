GERENZANO – Bella partita quella disputata nello stadio comunale della capolista Gerenzanese di via Inglesina nel quale quest’oggi è stata ospitata in occasione della quinta giornata di campionato de girone H di seconda categoria la Cogliatese.

Primo tempo a mille con entrambe le squadre che giocano a ritmo alto ma con i padroni di casa che riescono a padroneggiare anche nel campo e dunque, dopo diverse azioni che hanno spaventato la difesa avversaria, a trovare il goal del vantaggio che sblocca la partita precisamente al minuto 35 con Vergani.

Nella prima metà del secondo tempo regolamentare la Cogliatese riesce a creare diverse azioni pericolose che però non si concretizzano. Discorso diverso invece per la Gerenzanese che al 70′ riesce a sfruttare al meglio una punizione dal limite calciata in modo superlativo da Geron che raddoppia così il risultato e chiude definitivamente il match.

La Gerenzanese vince, dunque, la quinta partita consecutiva grazie alla quale resta al primo posto a punteggio pieno seguita dal Cistellum a -2. La Cogliatese invece, nonostante non una brutta prestazione, trova la seconda sconfitta stagionale scivolando così al nono posto a 10 punti in classifica.