SOLARO – E’ sempre in gravi condizioni, ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano. Il riferimento va all’uomo aggredito in strada alla periferia di Solaro. I carabinieri lo hanno identificato: si tratta di un nordafricano di trent’anni, che quando era stato soccorso, non aveva documenti. A preoccupare i sanitari è in particolare una profonda ferita ad un fianco.

In base a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Rho. Ad aggredirlo sono stati almeno in due, nella serata di venerdì attorno alle 20.30 non lontano dalle zone di spaccio del Parco delle Groane; il colpo più gravi che è stato inferto con un fendente di machete.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

08102023