SARONNO – Piovono oggetti sulla testa dei clienti fuori dal bar, arrivano i carabinieri e scoprono che è colpa di un gatto.

Ha dato in escandescenza all’interno del comando di piazza Repubblica il 23enne tunisino fermato dagli agenti della polizia locale durante un controllo. Tutto è iniziato in centro dove l’uomo ha tenuto una serie di comportamenti sospetti tanto che gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo. Il giovane era privo di documenti e così è stato portato al comando carabinieri per l’identificazione. E’ emerso essere un tunisino di 23 anni presente irregolarmente sul territorio italiano. Non solo.

Tamponamento con quattro contusi al confine tra Saronno e Solaro: è successo alle 14.55 di ieri in via per Saronno, dopo la rotonda con via Roma alla periferia est saronnese.

08102023