ORIGGIO – Avviato da venerdì 29 settembre il progetto “Partita libera e correttiva”, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra Goltec, che si occupa di perfezionamento tecnico calcistico, e la polisportiva Airoldi Origgio.

La proposta sociale, educativa e tecnica promette di offrire un’opportunità di divertimento e di crescita ai ragazzi della comunità di Origgio.

Il progetto, che durerà per l’intera stagione sportiva, si prefigge come scopo quello di riunire i giovani in oratorio “come una volta”, sotto la supervisione di allenatori qualificati che permetteranno loro di giocare in un contesto sicuro, educativo e migliorativo da un punto di vista calcistico.

L’iniziativa si svolgerà tutti i giovedì e i venerdì, dalle 17 alle alle 18.15, proprio all’oratorio di Origgio (via da Vinci). Per maggior informazioni contattare i canali social di Goltec.

Le due società sono orgogliose della collaborazione creatasi per fornire ai ragazzi un’opportunità unica di sviluppo personale attraverso lo sport.

