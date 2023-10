SARONNO – CERIANO LAGHETTO – Mentre il comitato “no all’altenna” muove i primi passi, mentre continua il silenzio dell’amministrazione arriva un nuovo passo avanti per la realizzazione della nuova stazione radio base in via Vicinale della Cassinetta sul territorio comunale di Saronno ma vicinissimo alle case della frazione di Ceriano Laghetto Dal Pozzo.

Il cantiere era iniziato a settembre ma si era fermato dopo la realizzazione della recinzione e della base. Ieri una nuova fase con l’arrivo del traliccio di sostegno. Difficile per residenti e passanti non notare la maxi gru che ha montato “il pennone” che secondo quanto trapelato dovrebbe arrivare a 30 metri d’altezza: “Ci hanno detto che c’è una richiesta di una compagnia telefonica del 26 settembre – spiegano dal comitato che ha anche messo uno striscione con scritto “no all’altenna” sulla recinzione – ieri è arrivato il pennone. Ci hanno detto che tra una decina di giorni sarà posizionata l’antenna con la successiva l’accensione”.

Una novità che non ferma l’attività del comitato che sta raccogliendo le adesioni di molti residenti di Saronno e di Ceriano ma anche portando avanti raccolta di documenti per valutare possibili azioni legali.

COS’E’

Una stazione radio base è “il sistema costituito dalle antenne, dai ricetrasmettitori, dagli apparati di controllo e di comunicazione con la rete, e dalle strutture di supporto (pali, armadi, alimentazione) che consentono di fornire la copertura radio necessaria per il funzionamento dei terminali di telefonia mobile (telefonini)”. “Ogni Srb – spiega Arpa – è in grado di coprire un’area limitata del territorio, detta “cella”, la cui dimensione è funzione sia dell’orografia del terreno sia del numero di utenti da servire contemporaneamente: più la densità di utenti è alta, minore è l’estensione spaziale della cella. Per questo motivo nelle aree urbane densamente popolate può essere necessaria la presenza di più Srb vicine tra loro”. Una Srb è generalmente costituita da un supporto sul quale sono collocate diverse antenne ed ai piedi del quale sono posti gli impianti di controllo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione