LOMAZZO – E’ passata una settimana dal taglio del nastro e la nuova sede di Enrico Cantù Assicurazioni a Lomazzo può tracciare un bilancio decisamente positivo di questa prima settimana. Tanta attenzione, tanta curiosità, tanti cittadini che sono entrati nella nuova sede di via Milano 11 moderni e funzionali per avere informazione e conoscere le proposte targate Generali.

“Vogliamo dimostrare – spiega Enrico Cantù – il nostro impegno a offrire servizi di qualità e una presenza sempre più vicina alla comunità. I nuovi uffici sono stati progettati per essere comodi e accessibili per tutti i nostri clienti. La nostra missione è quella di assicurare la serenità dei nostri clienti. Non vediamo l’ora di accogliervi nei nostri nuovi uffici e di continuare a servirvi con la stessa dedizione e professionalità che ci contraddistinguono”.

Quanto fosse attesa e voluta l’apertura della nuova sede è stato dimostrato anche dall’inaugurazione, curata nei minimi dettagli che settimana scorso ha salutato l’avvio dell’attività. Gli uffici saranno aperti dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.

14102023

informazione redazionale