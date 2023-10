LAZZATE – In cerca di un posto al sole, Ardor Lazzate e Verbano si sfidano oggi allo stadio dei brianzoli in via Laratta, inizio alle 15; diretta play by play su ilSaronno.

Arbitro Stefano Sciolti di Bergamo, assistenti Valentino Marini di Brescia e Mohamed Elghachi di Bergamo. L’Ardor è a metà classifica con 7 punti, tutti conquistati in casa; miglior marcatore il centravanti Giangaspero con 2 reti al pari di Silla. Attenzione però anche al Verbano che ha 8 punti (4 ottenuti in casa e 4 in trasferta) ed un paio di settimane fa ha costretto al pari interno la corazzata Solbiatese; capocannoniere della squadra è Ferrari con 4 reti.

Classifica

Calvairate 16 punti, Casteggio 14, Oltrepò e Caronnese 13, Magenta 11. Base 96 Seveso 10, Fbc Saronno 9, Verbano, Solbiatese, Castanese, Pavia 8, Ardor Lazzate 7, Sestese e Fc Milanese 6, Accademia pavese 5, Vergiatese 4, Accademia Vittuone 3, Meda 1.

(foto Andrea Elli: azione di gioco dell’Ardor Lazzate)

15102023