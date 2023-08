x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Alfa in merito all’appello del sindaco Augusto Airoldi sulla richiesta di rinvio del versamento del deposito cauzionale per i danni del maltempo.

In merito al comunicato stampa diffuso dal sindaco di Saronno Augusto Airoldi desideriamo precisare quanto segue:

• come specificato nelle lettere inviate ai cittadini e in quella inviata ai sindaci dei comuni serviti da Alfa, per tutte le utenze che abbiano consumi medi annui inferiori ai 500 metri cubi (e si tratta della stragrande maggioranza delle famiglie) il deposito cauzionale non è richiesto se si ha la domiciliazione bancaria o postale della bolletta;

• Il deposito cauzionale è richiesto da Alfa agli utenti per non contravvenire a quanto disposto da Arera, l’autorità nazionale indipendente del settore dei servizi idrici, che intende così tutelare i gestori in caso di mancati pagamenti da parte degli utenti così da non dover fermare gli ingenti investimenti previsti per ammodernare le reti;

• l’ammontare del deposito cauzionale è pari a tre mesi di consumo, calcolati sulla media dei consumi annui; in altre parole, si tratta del 25% di quanto si paga mediamente in un anno. Parlare di cittadini tartassati ci sembra una forzatura;

• molti di coloro che avevano già versato il deposito cauzionale ai precedenti gestori del servizio o alla stessa Alfa, riceveranno un accredito in bolletta e non un addebito;

• come per la tariffa unica entrata di recente in vigore, si tratta di equiparare tutte le utenze in modo che i costi siano uguali per tutti a parità di consumi e di servizi erogati;

• le lettere inviate ai cittadini e quelle inviate ai sindaci portano date antecedenti i violenti nubifragi che hanno colpito la zona del saronnese;

• Infine, per quanto riguarda l’invito a informare adeguatamente i cittadini, come scritto nella già citata lettera da noi inviata e che anche il sindaco Airoldi ha ricevuto, Alfa ha inviato a tutti gli utenti serviti dai propri acquedotti (non solo a quelli di Saronno, ovviamente) una lettera nella quale sono indicate le motivazioni della richiesta, i metodi coi quali saranno eseguiti gli accrediti e gli addebiti, come richiedere tutte le informazioni e soprattutto, l’ammontare esatto dell’accredito o dell’addebito (anche se si tratta solamente di un centesimo di euro) che riguarda il destinatario. Riteniamo pertanto che vi sia stata un’ampia informazione ai cittadini ma, se il sindaco ritiene di voler aumentare queste informazioni o veicolarle anche in altri modi, nulla osta da parte di Alfa che il Comune usi anche canali propri o altre forme che vorrà ritenere efficaci.

