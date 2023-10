Saronno dal 4 al 11 ottobre

La programmazione al Cinema Silvio Pellico:

Con grande successo prosegue Il capolavoro di Matteo Garrone IO CAPITANO. Produzione italo-belga che racconta una fiaba omerica che racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Un’Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, i pericoli del mare e le ambiguità dell’essere umano.

–> Candidato per l’italia agli Oscar 2024 per il miglior film internazionale.

GIOVEDI 19 ottobre ore 21:00

VENERDI 20 ottobre ore 21.00

SABATO 21 ottobre ORE 21.00

DOMENICA 08 Ottobre ore 17:30

Il film più atteso da tutti i bambini è finalmente al Cinema: ME CONTRO TE – VACANZE IN TRANSILVANIA Luì e Sofi, i Me Contro Te, stavolta se la devono vedere con il Conte Dracula nel cui castello è conservato il diamante che la banda dei Malefici vuole utilizzare per alimentare il cannone che oscurerà il sole….

GIOVEDI 19 ottobre ore 17.30

VENERDI 20 ottobre ore 17.30

SABATO 21 ottobre ORE 15.00 – 17.00 – 19.00

DOMENICA 08 Ottobre ore 15.00 – 17.00 – 19.00

Arriva al Nuovo Cinema Prealpi:

Una commedia italiana adatta a tutta la famiglia: VOLEVO UN FIGLIO MASCHIO con Enrico Brignano. Alberto è un marito e un padre felice. Ha però un cruccio: avere solo figlie femmine. Il film racconta la storia di Alberto che, grazie a una magia, si ritrova improvvisamente padre di quattro figli maschi.

VENERDÌ 20 ottobre ore 21:00

SABATO 21 ottobre ore 21:00

DOMENICA 22 ottobre ore 15:30

Prosegue la programmazione di DOGMAN il nuovo acclamato film di #LucBesson. Non perderti il film più emozionante della stagione! Un ragazzo, ferito dalla vita, tra le violente angherie del padre e del fratello, trova la sua salvezza attraverso l’amore dei suoi cani.

GIOVEDI 19 ottobre ore 21:00

SABATO 21 ottobre ore 17.30

DOMENICA 22 ottobre ore 21.00

LE NOSTRE RASSEGNE:

La Grande arte al cinema Il prossimo appuntamento è con JEFF KOONS – UN RITRATTO PRIVATO L’artista che è riuscito a elevare il kitsch e il pop per trasformarli in capolavori. Uno degli artisti più influenti, popolari e controversi dell’ultimo decennio

LUNEDI 23 ottobre ore 15.00 – 21.00 al Nuovo Cinema Prealpi

VENERDÌ 27 ottobre ore 15:00 – 21:00 al Cinema Silvio Pellico

L’attesissima rassegna del CINEFORUM lo spettacolo comincia… da martedì 24 ottobre 2023.

DISPONIBILE ACQUISTO TESSERE

Il primo appuntamento che apre la rassegna è il film biografico di Christopher Nolan dedicato a OPPENHEIMER, lo scienziato che mise a punto la bomba atomica. J. Robert Oppenheimer, appassionato studente di fisica, nel 1942 in piena guerra mondiale, diventa capo del Progetto Manhattan, il programma top-secret per costruire la bomba atomica. Brillante, enigmatico, tormentato, Oppeheimer sarà per sempre perseguitato dal senso di responsabilità per la sua invenzione.

MARTEDI 24 ottobre ore 20.30 al Cinema Silvio Pellico

al MERCOLEDI 25 ottobre ore 15.30 – 20.30 al Nuovo Cinema Prealpi

al GIOVEDÌ 26 ottobre – ore 15:30 – 20.30 al Cinema Silvio Pellico

N.B. solo per questo film gli spettacoli serali sono anticipati alle ore 20.30

