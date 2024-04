Eventi

SARONNO – Prima la visione del film “Io Capitano” di Matteo Garrone, candidato ai Golden Globe del 2024 nella categoria miglior film straniero e agli Oscar 2024 come miglior film internazionale poi l’incontro con chi ha ispirato al storia.

E’ l’evento, promosso dal liceo G.B Grassi di Saronno con il patrocinio del Comune, e vedrà la partecipazione di Mamadou Kouassi che racconterà ai presenti la sua storia, paragonata a un’odissea moderna. L’uomo infatti, partito dalla Costa d’Avorio, ha attraversato tre paesi e superato a piedi il deserto del Sahara, per poi cadere nelle mani dei trafficanti libici. Dopo 3 anni trascorsi in Libia a lavorare in condizioni di schiavitù, si è imbarcato a Zuwara verso l’Italia: il gommone su cui viaggiava si è spezzato in due, ma grazie ad alcuni pescatori di Mazara del Vallo è riuscito a sopravvivere e a sbarcare sul suolo italiano.

La pellicola verrà proiettata nel cinema saronnese venerdì 19 aprile, con ingresso in sala previsto alle 8.10 ed inizio proiezione alle 8.30. Sarà però un’occasione più unica che rara dal momento che, a termine film, dalla 11 alle 12, interverranno sia Mamadou Kouassi Pli Adama, ragazzo ivoriano che ha ispirato una delle storie più intense del lungometraggio sia Gian Luca Castaldi, responsabile area immigrazione della Caritas di Caserta.

(foto d’archivio)

