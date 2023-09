SARONNO – Ladruncolo in azione al cinema Silvio Pellico, in via Pellico di Saronno: a fare la brutta sorpresa i gestori della storica struttura, di proprietà della comunità pastorale. I fatti sono delle scorso fine settimana, qualcuno durante la notte è riuscito ad introdursi nel cinema, quando ormai non c’era più nessuno, ed ha rivolto le proprie attenzione alla cassa, dalla quale ha preso qualche moneta, perchè non c’era altro.

Un piccolo furto, e sono ora in corso le indagini: in questi giorni è stato preso di mira anche il palasport del centro giovanile Ronchi di via Colombo, altra struttura della comunità pastorale; due episodi che ricordano quanto successo nel marzo scorso quando in rapida successione vennero presi di mira numerosi oratori, parrocchie e spazi della comunità pastorale, una dozzina di episodi in pochi giorni; il responsabile – si pensa sempre la stessa persona – non era stato rintracciato, ed ora potrebbe essersi rimesso al “lavoro”.

