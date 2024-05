Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’assessore Franco Casali in risposta all’articolo di Azione in merito agli aumenti dei costi del Tpl cittadino.

Con riferimento alla nota di Azione apparsa sulla stampa che intende contestare l’operato dell’Amministrazione Comunale e dell’Agenzia TPL di Como, Lecco e Varese nella gestione del servizio di trasporto locale di Saronno si precisa quanto segue:

Secondo quanto stabilito dalla L.R. 6/2012, l’Agenzia per il TPL delle Provincie di Como, Lecco, Varese ha la missione di gestire il servizio del TPL urbano ed extraurbano con efficienza ed efficacia, è un’azienda pubblica che NON ha scopo il lucro, ma persegue l’obiettivo del pareggio di bilancio. La stessa Legge Regionale stabilisce che le Agenzie di trasporto pubblico svolgano le funzioni di affidamento dei servizi, per l’intero bacino di competenza, per le amministrazioni comunali dei comuni che le conferiscono questo mandato. Nell’ambito di questo quadro normativo, in attesa che l’Agenzia del TPL individui, tramite gara d’appalto, i vettori del TPL di tutte le tre Provincie per tutte le amministrazioni comunali, la cui data non ci risulta sia stata ancora definita, l’amministrazione ha conferito a fine 2023 la gestione del Trasporto Pubblico urbano all’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese, dopo moltissimi anni di proroghe al vettore locale operate dalle varie amministrazioni che si sono succedute dopo l’originale stipula del contratto di trasporto.

L’accantonamento di fondi (non la spesa) operato nella primavera di quest’anno dal Comune di Saronno intende precostituire una riserva per una possibile spesa futura.

Come già indicato in passato, una volta completate le procedure di gara ed identificati i nuovi vettori dall’agenzia del TPL, l’amministrazione comunale provvederà a valutare insieme all’Agenzia i migliori percorsi per evitare sovrapposizioni tra vettori del trasporto pubblico urbano ed extra-urbano, a rendere più efficiente, funzionale e possibilmente ecologico il servizio, e a definire il nuovo prezzo del biglietto, potendo così offrire ai cittadini la possibilità di percorrenze urbane ed extraurbane con un biglietto unico integrato nell’ambito della durata oraria prevista, alla luce di quanto disciplinato dalla DGR n.611 del 10/07/2023.

Infine, va considerato che le tariffe del TPL urbano del Comune di Saronno invariate da ben oltre 10 anni, sono le più basse dell’intera provincia, ma proprio per l’obiettivo sovraordinato di un biglietto unico ed integrato ci saranno degli inevitabili aumenti fino a giungere ad avere una tariffa unica per l’intero Bacino TPL e quindi per ogni amministrazione comunale. Al fine di arrivare gradualmente a tale allineamento tariffario questa Amministrazione potrà procedere nei prossimi mesi ad un aumento intermedio volto a ridurre il differenziale tra le tariffe applicate a Saronno e le tariffe stabilite dalla Regione Lombardia quali minime applicabili: come più volte indicato, di tale incremento verrà data preventiva informazione alla cittadinanza. Nel frattempo, questa Amministrazione continua a coprire, come avviene da oltre 10 anni, i differenziali tra le tariffe regionali fissate dall’ultima DGR e le tariffe applicate nel comune di Saronno.

