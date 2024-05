Città

SARONNO – Camion perde bancale di mattoni sulla Monza-Saronno e… scappa.

Sono stati medicati all’ospedale di Garbagnate i tre ragazzi di Caronno Pertusella vittime di un vero e proprio pestaggio avvenuto a Desio nel fine settimana. Il personale sanitario ha medicato ai tre amici contusioni, escoriazioni ed ecchimosi giudicate guaribili in 2 settimane.

Intervento dell’elisoccorso ad Uboldo, per un incidente avvenuto alle 21.20 lungo la trafficata via Iv novembre nella zona all’incrocio con via Asiago. Si sono scontrate un’automobile ed una motiocicletta, ad avere bisogno di assistenza medica un uomo di 50 anni. Sul posto è accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, è arrivata l’auto-infermieristica ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno.

Ultimi interventi di maquillage per il palasport del centro giovanile “Ronchi” di via Colombo che domani sera, sabato,ospita gara 1 della finale di basket maschile – serie B Interregionale – fra i locali dell’Az Robur Saronno ed il Basket Cecina; inizio alle 21 con il tutto esaurito sugli spalti.

