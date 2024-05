Città

SARONNO – E’ partito il countdown per gara 1 della finale del campionato di Serie B interregionale che vedrà l’Az Robur Saronno sfidare, dopo aver superato Pavia, Cecina. Il primo incontro questa sera, sabato 25 maggio, alle 21 al Centro Sportivo Ronchi di via Colombo.

QUI L’ARTICOLO SUL SOLD OUT

I biglietti sono andati sold out in poche ore appena aperte le prevendite. La società del presidente Ezio Vaghi però non ha voluto privare tifosi, appassionati e semplici curiosi dell’opportunità di seguire la partita.

E’ stato allestito nelle ultime ore un maxi schermo nel cortile del centro sportivo che permetterà di seguire il match. Sarà disponibile anche un servizio bar. E non è l’unico intervento: ieri mattina però sul parquet anzichè i giocatori, c’era un veicolo-gru, per arrivare sino al sottotetto del palazzetto dello sport, per la sostituzione di due delle luci a led che illuminano il campo e che ultimamente stavano facendo le bizze, spegnendosi ed accendendosi a ripetizione. Per Robur Saronno-Cecina, dunque, l’illuminazione sarà perfetta.

QUI L’ARTICOLO SUI LAVORI REALIZZATI IERI MATTINA

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti