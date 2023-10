SARONNO – Ieri mattina si sono ritrovati davanti alla nuova stazione radio base in via Vicinale della Cassinetta sul territorio comunale di Saronno ma vicinissimo alle case della frazione di Ceriano Laghetto Dal Pozzo per fare il punto della situazione e iniziare la propria mobilitazione.

Il riferimento va al gruppo “no antenna” formato da cittadini cerianesi residenti a Dal Pozzo ma anche da alcuni saronnesi che vivono nella zona. All’incontro era presente anche il vicesindaco di Ceriano Dante Cattaneo e non è mancato un confronto telefonico con il sindaco Roberto Crippa. Del resto l’Amministrazione comunale si è detta disponibile sia ad affiancare i cittadini con un consulente legale sia a partecipare all’incontro che il comitato intende chiedere al sindaco di Saronno Augusto Airoldi.

Dopo la campagna di adesioni il primo passo sarà dunque l’incontro con l’Amministrazione saronnese: “Non sono state fornite informazioni sull’intervento ai cittadini residenti nella zona – spiegano dal comitato – e per questo vogliamo rivolgere tutte le domande, anche tecniche e legali, all’Amministrazione saronnese”. L’idea è quella di organizzare un incontro con il comitato “no antenna”, i delegati della frazione Dal Pozzo e le due Amministrazione comunali: “In modo da poter chiarire lo stato dell’arte con precisione. Ci sono anche delle perplessità tecniche (per esempio sulla copertura di alcuni tombini per la gestione dell’acqua piovana) ma anche su come sarà alimentata l’antenna”.

Sabato infatti è arrivato il traliccio e in base alle informazioni raccolte dal gruppo la posa dell’antenna vera e propria dovrebbe avvenire per inizio novembre.

Resto in primo piano l’azione legale per il quale gli attivisti si stanno finanziando con una quota di adesione: “Abbiamo nominato un legale perchè ovviamente vogliamo muoverci con tutte le informazioni e le competenze del caso ma soprattutto nel minor tempo possibile e su tutti i fronti che saranno necessari”.

