SARONNO – “Da giorni anche in Italia si stanno svolgendo tutta una serie di manifestazioni e proteste a sostegno della popolazione palestinese che sta decisamente pagando il prezzo più alto di un conflitto che prosegue oramai da troppi decenni e che non sembra trovare soluzione”.

Sono le parole di Luca Mantegazza, esponente politico cittadino che sintetizza il weekend di manifestazione pro Palestina con un momento anche a Saronno.

“Particolarmente sentito e partecipato è stato il corteo che si è tenuto sabato per le strade di Milano con circa 20mila persone unite nel chiedere che venga fermato il massacro verso i civili palestinesi che da giorni subiscono soprusi e violenze da parte di Israele e a chiedere con forza “Palestina libera”. Davanti a questa situazione non si può rimanere indifferenti.

L’unico modo per fermare questa escalation è quello di ottenere il riconoscimento dello stato di Palestina altrimenti sarà inevitabile nelle prossime settimane e nei prossimi mesi un aumento degli episodi di terroristici a matrice islamica. A Saronno molto importante è stata la manifestazione svoltasi ieri perché anche nella nostra città non possiamo rimanere indifferenti e quindi complici ma occorre essere solidali e fermi nella condanna alle atrocità inflitte al popolo palestinese”.

