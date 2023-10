SOLARO – Villa Borromeo ha ospitato sabato la consegna dei kit per i nuovi nati (i piccoli solaresi venuti al mondo tra luglio e settembre) offerti dalle farmacie comunali di Solaro. La consigliera con delega all’Infanzia, Serena Nasta, e la sindaca Nilde Moretti hanno patrocinato l’iniziativa con la direttrice delle farmacie comunali, Nadia Vagni.

Si tratta di un omaggio di prodotti per i bambini e le loro famiglie, prodotti che poi i genitori potranno ritrovare in farmacia. Durante la mattinata sono state illustrate anche le iniziative dedicate ai più piccoli.

Chi non avesse potuto presenziare potrà ritirare il kit alla Farmacia 1 di via Varese negli orari di apertura. L’iniziativa proseguirà nei prossimi mesi anche per i futuri nascituri.

