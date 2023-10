SARONNO – La Inox Team Saronno Softball comunica che Steven Manson non ritornerà come manager per la prossima stagione. La società lombarda ringrazia l’allenatore neozelandese per il lavoro svolto quest’anno e gli augura il meglio per il futuro.

“Da parte mia e di tutto il Saronno Softball ci tengo a ringraziare Manny per l’impegno profuso in questa stagione, che ci ha visto lottare per importanti traguardi in Italia e in Europa, conquistando la Coppa Italia. Non posso che augurargli un grande in bocca al lupo per il futuro” commenta il presidente saronnese Massimo Rotondo.

Il manager neozelandese, arrivato a inizio anno, ha conquistato la Coppa Italia 2023, superando in finale il Bollate e permettendo al Saronno di giocare in Europa anche nel 2024. L’Inox Team Saronno Softball comunicherà nelle prossime settimane il nome del nuovo manager che allenerà la squadra nella prossima stagione.

(foto Laura Massarenti: il tecnico Steven Manson)

