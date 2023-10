MONZA – CERIANO LAGHETTO – E’ arrivata ieri mattina la sentenza del tribunale di Monza che stabilisce che i licenziamenti, fatti via mail nel luglio 2021 a carico dei lavoratori della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto, erano illegittimi.

La vicenda aveva suscitato molto clamore a livello locale e nazionale perchè a poche ore dalla fine del blocco dei licenziamenti deciso dal Governo (per la pandemia ndr) la proprietà della Gianetti Ruote (azienda che ha fatto la storia di Saronno e del Saronnese specializzata nelle produzione di cerchi per camion e ruote di ogni tipo con commesse anche dalla Harley Davidson) inviò al personale una mail che comunicava il licenziamento immediato. Una doccia fredda per i lavoratori oltre 150 alcuni dei quali aveva appena finito il turno senza che nessuno li avvisasse dell’accaduto.

La mobilitazione fu immediata e forte con presidi e tante prese di posizione anche dal mondo politico che si protrassero per diversi mesi ma nell’autunno l’azienda venne smantellata. Ora sono arrivate le prime sentenze delle cause individuali dei lavoratori. Dal tribunale di Monza arrivano due sentenze separate che hanno dichiarato illegittimi i licenziamenti. A presentare ricorso una ventina di dipendenti: il tribunale ha disposto, per chi ne aveva fatto richiesta, il reintegro alla Gianetti Fad Wheels che attualmente ha sede a Carpenedolo in provincia di Brescia oltre al pagamento di 12 mensilità. Per altri lavoratori arriverà un risarcimento di 15 mensilità.

Soddisfazione per il risultato anche se resta “l’amarezza per un’azienda che non doveva chiudere” è stata espressa dai legali che hanno sostenuto i lavoratori e dalla Fiom Cgil Brianza che la definisce “una sentenza di particolare interesse che arriva dopo quelle su condotta antisindacale della proprietà”.

(foto archivio: un presidio alla Gianetti ruote)

