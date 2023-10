Derubata del portafoglio alla Lidl, appello ai saronnesi per ritrovare i documenti

GERENZANO – SARONNO – Nel tardo pomeriggio di ieri dopo che si era recata a fare la spesa si è ritrovata senza portafoglio. Fortunatamente non c’era soldi ma tutti i suoi documenti personali, dalla carta d’identità alla patente e nella speranza di riaverli senza dover rifare tutte le copie ha lanciato un appello sui social.

Così sul gruppo “Sei di Saronno se” è arrivata la richiesta di aiuto: “Buongiorno circa mezz’ora fa mi è stato rubato il portafoglio alla Lidl di Gerenzano non ci sono soldi ma documenti se qualcuno dovesse ritrovarlo prego contattami grazie”. La speranza è che non trovando soldi il ladro abbandoni il portafoglio in un luogo dove possa essere ritrovato in modo da evitare alla saronnese di dover rifare la patente, la carta d’identità e altri documenti che aveva con sè.

(foto archivio)

