SARONNO – Le segnalazioni sui social ma anche al personale ferroviario sono state tantissime in occasione delle ultime giornate di maltempo. Il probabile colpevole il maltempo ed in particolare la grandine di fine luglio ma ora la stazione ferroviaria di “Saronno centro” di piazza Cadorna adesso fa acqua da tutte le parti. Quando piove, ed è capitato più volte nei giorni scorsi, lo scalo dove passano 30 mila viaggiatori al giorno si allaga, con ampie pozze che si creano anche sotto le tettoie delle banchine, praticamente tutte; con l’acqua che scende dalle scale dei sottopassi, che diventano scivolose ed insidiose; con le pozzanghere che si formano nei sottopassaggi pedonali ed anche proprio davanti all’ascensore.

A raccontarlo anche sui social le foto e i commenti dei viaggiatori che partono o arrivano allo scalo di Saronno.

E le pozzanghere si formano anche a margine banchina: alcuni punti d’accesso ai treni sono allagati, per salire o si mettono i piedi a mollo, oppure si dove trovare un altro punto d’accesso. Per non parlare delle vere e proprie cascatre d’acqua che scendono dalle tettoie bordo binari, col rischio di fare la doccia a chi sale o scende dai treni.

(foto e video: la situazione alla stazione ferroviaria di Saronno centro in caso di pioggia, negli ultimi giorni)

31102023