SARONNO – In città non ci sono proposte specifiche per Halloween anche se è facile prevedere che oggi pomeriggio ci saranno diversi bimbi (più o meno travestiti) con mamme, papà e nonni in centro per fare dolcetto e scherzetto.

QUI TUTTI GLI EVENTI DELLA SERATA DI HALLOWEEN

Per tutti loro arriva l’invito per un momento diverso per vivere questa giornata prefestiva all’insegna della condivisione con il sapore per eccellenza dell’autunno. Il comitato genitori della scuola media Aldo Moro, infatti, propone, oggi 31 ottobre, dalle 14 alle 14,30 e dalle 15,30 alle 17,30 (ossia nelle fasce orarie di uscita da scuola) grandi e piccoli alla castagnata organizzata in viale Santuario 13.

Il ricavato sarà ovviamente utilizzato per finanziare attività e necessità dell’istituto scolastico.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione