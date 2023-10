SARONNO – Il Saronno Softball Baseball è “lieto di annunciare che Michele Leonello è stato nominato nuovo direttore generale. Michele è già entrato in carica ed è già attivo a livello operativo”. Lo si legge in una nota del club saronnese di serie A1.

“Michele è un leader esperto, rispettato e riconosciuto nel mondo manageriale: siamo davvero felici di poterlo accogliere nella nostra famiglia con questo incarico molto importante – dice il presidente Massimo Rotondo – Abbiamo avuto modo di conoscere bene Michele nella scorsa stagione, apprezzandolo enormemente per il lavoro svolto. Questa nomina è il giusto premio per quanto fatto e va a occupare un ruolo fondamentale all’interno del nostro organigramma. Michele lavorerà a stretto contatto con me con l’obiettivo di continuare a far crescere il Saronno Softball Baseball”.

Nato nel 1981 Michele Leonello è un designer automobilistico a livello internazionale che ha lavorato in carriera con alcuni dei marchi più importanti al mondo come Alfa Romeo, Maserati e Zagato. Da oltre 23 anni attivo nel settore, al momento è capo del design della Signum Stile di Milano dopo essere stato per 11 anni docente universitario alla scuola Politecnica di design Spd di Milano.

“Vorrei ringraziare innanzitutto il presidente Massimo Rotondo e tutta la società per questa nomina che per me vuol dire davvero tanto – rimarca Leonello – Nell’ultima stagione passata insieme ho avuto modo di apprezzare e comprendere meglio lo spirito che si respira all’interno del Saronno Softball Baseball e di capirne le ambizioni. Non vedo l’ora di mettere a disposizione del club la mia esperienza e le conoscenze che ho maturato nel corso della mia carriera lavorativa per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

31102023