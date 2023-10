SARONNO – La storia si ripete, il forte temporale della prima mattina odierna ha allagato il palazzo municipale di piazza Repubblica. All’arrivo sul posto di lavoro i dipendenti hanno trovato ampia pazzanghere, nell’atrio (dove sono stati posizionati degli stracci per assorbire l’acqua), lungo le scale fra pian terreno e primo piano ed al primo piano e pian terreno nei pressi degli ingressi sugli ascensori, che sono stati prudenzialmente disattivati.

Un copione ormai già visto molte volte, quando piove intensamente in Municipio si registrano infatti abbondanti infiltrazioni. Al palazzo municipale, ex centro commerciale Rinascente poi riadattato ad uso pubblico, queste problematiche sono ormai una costante.

A Saronno per il maltempo odierno anche l’allagamento del parcheggio pubblico retrostante l’ospedale e la caduta di una pianta in via Alliata. Problemi come sempre in casa di maltempo anche alla stazione centrale di piazza Cadorna.

(foto: alcune immagini dell’allagamento di oggi in Municipio)

31102023