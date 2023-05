Da Ceriano gli aiuti alla Romagna con la Protezione civile: missione a Bagnacavallo

x x

CERIANO LAGHETTO – Una delegazione di volontari della Protezione civile, guidata dall’assessore Antonio Magnani, è partita domenica mattina all’alba da Ceriano Laghetto per raggiungere Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, dove già da alcuni giorni sono al lavoro altri volontari del Gruppo Protezione civile di Ceriano Laghetto e Rovello Porro. Il furgone con cui hanno affrontato il viaggio è stato caricato con 30 idropulitrici, 50 pale, 20 spazzoloni, e alcune centinaia di guanti da lavoro, materiale ed attrezzature di cui c’è grande richiesta in questo momento nelle aree colpite dagli eventi catastrofici delle ultime settimane. L’emergenza principale in questo momento è liberare le strade e gli edifici dal fango che si è depositato e che, con il sole e il caldo si sta solidificando, creando uno strato di materiale inquinato che danneggia campi, coltivazioni, strade, abitazioni, veicoli.

La testimonianza dell’assessore

“Abbiamo trovato uno scenario apocalittico, questo materiale fangoso, melmoso e carico di liquami inquinanti di vario genere si è impossessato di tutto il territorio, arrivando in certe abitazioni fino a 1,70 metri di altezza. C’è un grande lavoro da fare ma abbiamo trovato molti volontari motivati e un clima incoraggiante per affrontare le enormi difficoltà” racconta l’assessore Magnani. I volontari di Protezione civile di Ceriano Laghetto e Rovello Porro sono stati dislocati nel comune di Bagnacavallo e in questi ultimi giorni hanno lavorato anche con l’aiuto della idrovora in dotazione, portata direttamente sul posto che si calcola abbia aspirato e scaricato nei canali di raccolta circa 30 milioni di litri di acqua e fango. “Dobbiamo ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla raccolta di materiale e i nostri volontari che sono al lavoro sul posto, ai quali non mancheremo di fornire tutto il supporto necessario anche nelle prossime settimane” ha aggiunto l’assessore Magnani al rientro dalla missione.

31052023