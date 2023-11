CARONNO PERTUSELLA – Partita importante e combattuta quella disputata nel pomeriggio di questa prima domenica di novembre a Caronno Pertusella nello stadio della Caronnese che, in occasione della nona giornata di campionato del girone A di eccellenza della Lombardia, ha ospitato la Sestese allenata dall’ex calciatore rossoblu Giuliano Melosi.

Cronaca dell’incontro – Dopo una prima mezz’ora di gioco molto equilibrata nella quale entrambe le squadre si studiano e combattono in mezzo al campo, il primo tempo entra nel vivo al minuto 34 nel quale il centravanti rossoblu Kovalonoks conclude in porta ma la rete del vantaggio viene negato da un clamoroso incrocio dei pali. Dopo alcune azioni pericolose da ambe le parti, prima con Siani per la Sestese e poi con Lorusso per i padroni di casa, la prima metà di gara si conclude 0-0.

Nella ripresa, dopo altre pericolose e belle azioni manovrate da entrambe le squadre, precisamente al 66′, la Caronnese trova il vantaggio con il subentrato Zoppi che con un gran colpo di testa devia il perfetto cross del capitano Corno dalla bandierina e insacca in rete. I padroni di casa, in fiducia grazie il goal del vantaggio, prendono ancor più padronanza del campo e dopo poco più di 10 minuti raddoppiano il risultato con Napoli che controlla in area il bellissimo passaggio rasoterra di Bossi e concretizza il pallone del 2-0. Negli ultimi minuti del match la Sestese prova a rientrare in gioco cercando di accorciare il risultato ma l’ottima prestazione della difesa e dell’estremo difensore Quintiero cancella ogni speranza agli avversari facendo così concludere la partita per 2-0 con il triplice fischio del direttore di gara, ruolo ricoperto oggi dall’arbitro Pappalardo della sezione di Crema.

La Caronnese vince, dunque, un’altra importante partita grazie alla quale conquista tre punti e vola al quarto posto del girone con 20 punti a pari merito con il Casteggio a -5 dal capolista Calvairate che oggi ha vinto di misura con la Solbiatese. Risultato diverso invece per la Sestese di Melosi che, nonostante non una brutta prestazione, trova la quinta sconfitta stagionale e resta al dodicesimo posto della classifica con 12 punti.

CARONNESE-SESTESE 2-0 (0-0)

CARONNESE: Quintiero, Bossi, Napoli, Galletti, Puka, Morlandi, Ngounga (15’st Zibert), Birolini (1’st Diatta), Kovalonoks (1’st Zoppi), Corno, Lorusso (15’st Fabbrucci). A disposizione: Stocco, Bigioni, Mathieu, Cerreto, Curci. All. Gatti

SESTESE: Ferrara, Ambrosini, Galli (43’st Bernasconi), Rancati (27’st Giardino), Battistella (27’st Priori), Della Volpe, Siano (35’st Lombardo), Marcone, Kate, Pinotti, Pagliaro (35’st Costantini). A disposizione: Cherchi, Macchi, Mazzucchelli, Morello. All. Melosi

ARBITRO E ASSISTENTI ARBITRALI: Enrico Pappalardo Sez. Crema – Elpidio Chiariello Sez. Legnano – Mario Marco Rizza Sez. Legnano

Marcatori: 22’ st Zoppi (C), 32’ st Napoli (C)

Ammoniti: Kovalonoks (C), Zibert (C), Bernasconi (S).

