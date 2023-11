MEDA – Vincere aiuta a vincere ed il Meda ci ha preso gusto. Dopo la Castanese superia infattianche la Vergiatese nel match del tardo pomeriggio domenicale, per la nona giornata di Eccellenza. Una partita importantissima in chiave salvezza visti anche i risultati delle altre. La decide Mazzini, il Cobra, con un delizioso tocco sotto dopo una bella imbeccata di Laribi. Nel primo tempo il destro secco di Valtulina a sbloccare la partita. Ora per Meda si annunciano le sfide con Solbiatese, Pavia, Lazzate e Oltrepò.

MEDA-VERGIATESE 2-1

MARCATORI: pt 17′ Valtulina; st 4′ Mammetti, 40′ Mazzini.

MEDA (3-4-1-2) Chierico; Romano, Bianchi, Ferraroli (13′ st Bruschi); Pozzoli (13′ st G. Molteni), Laribi, N. Molteni, Orsi (13′ st Arienti); Valtulina (44′ st Guarnaccia); De Lauso (26′ st Brighenti), Mazzini. A disp. Cassina, Esposito, Panizza, Haddaoui. All. Cairoli.

VERGIATESE (4-2-3-1) Menegon; Iovine (42′ st Ghilardi), Lucarino, Dellavedova, Nejmi (8′ st Sandrini); Marin, Dal Santo; Kasaka, Riccelli (8′ st Caricati), Mammetti; Franzese (19′ st Alquati). A disp. Pancini, Casagrande, Zecchin, Ritondale, Cornelli. All. Rovrena.

ARBITRO: Nucini di Treviglio

AMMONITI: Ferraroli, N. Molteni, Caricati.

Risultati

Calvairate-Solbiatese 1-0, Caronnese-Sestese 2-0, Castanese-Fbc Saronno 0-2, Casteggio-Base 96 Seveso 1-1, Fc Milanese-Ardor Lazzate 1-1, Magenta-Oltrepò 1-1, Verbano-Accademia pavese 1-2, Accademia Vittuone-Pavia 1-4, Meda-Vergiatese 2-1.

Classifica

Calvairate 26 punti, Pavia 23, Oltrepò 21, Casteggio e Caronnese 20, Magenta 19, Solbiatese 18, Fbc Saronno 17, Base 96 Seveso e Ardor Lazzate 16, Castanese 14, Sestese e Verbano 12, Accademia pavese 11, Fc Milanese 10, Meda 8, Vergiatese 6, Accademia Vittuone 4.

(foto Umberto Gasparinetti: l’esultanza del Meda dopo la vittoria)

