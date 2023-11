SOLARO- Nella 9′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, la capolista Universal Solaro ospita sul proprio campo la penultima in classifica, ovvero il Ceriano Laghetto in una partita che sia sulla carta sia sul campo si è dimostrata a senso unico, infatti il risultato finale è di 4 a 1 in favore dei padroni di casa.

Nel primo tempo l’Universal Solaro esegue una partenza sprint, infatti, dopo soli 2′ di gioco passa in vantaggio con la rete dell’ex Fbc Saronno, Milazzo. Al 15′ arriva anche il raddoppio dei padroni di casa con il goal di Mantellini. Al 20′ triplica il vantaggio la capolista con la doppietta personale di Mantellini. Al 38′ Milazzo fa 4 a 0 e chiude definitivamente la partita.

Nel secondo tempo il Ceriano Laghetto accenna una reazione e, complice anche il fatto che il Solaro allenta la concentrazione, e Biscardi realizza il goal della bandiera.

Con questo risultato l’Universal Solaro sale a 20 punti, salendo a + 3 sull’Ispra Calcio e sull’Aurora CMC Uboldese, mentre il Ceriano rimane fermo in penultima posizione a 5 punti in classifica.

Universal Solaro-Ceriano Laghetto 4-1

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Orlando, Giordano, Greco, Panariello, Loew, Viscusi, Bajoni, Mantellini, Milazzo, Gerevini. A disp: Cuzzolin, Ronzoni, Raccuglia, Delia, Bonasso, Marquez, Di Patria, Musazzi, Magro.

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, Salomoni, Degiorgi, Meroni, Menegon, De Boni, Corti, Maringoni, Mauri, Campo, Rainone. A disp: Dario, Biscardi, Cossa, Dambra, Darone, De Vecchi, Galliani, Ruffini, Troiano.