CISLAGO – Partita a senso unico quella disputata questo pomeriggio a Cislago nel campo sportivo del Cistellum nel quale è stata ospitata la Cogliatese in occasione della nona giornata di campionatodel girone H della seconda categoria di Como.

La gara si sblocca dopo 21 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara, ruolo ricoperto oggi dall’arbitro Caflisch della sezione di Como, con Mancini che arriva per primo sul pallone ribattuto dal portiere a seguito della conclusione in porta di Lobianco e porta in vantaggio i padroni di casa. Dopo poco più di 8 minuti dalla rete dell’1-0, il Cistellum raddoppia il risultato grazie al tiro di Bonfrate che con un piattone potente trova il secondo palo dopo aver ricevuto palla da Cozzi.

Nel secondo tempo la Cogliatese aumenta il ritmo di gioco cercando di rientrare in partita ma non riesce a cogliere la chance che può riaprire i giochi con Cimnaghi che, dopo aver conquistato un rigore, non riesce a concretizzarlo. Il match si conclude definitivamente con la rete del 3-0 di Jabiri a 3 minuti dal triplice fischio.

Il Cistellum vince così una partita nella quale non ha avuto particolari problemi e con cui conquista tre importanti punti con i quali resta al secondo posto del girone a -2 dal primo posto condiviso dalla Gerenzanese e dal Bulgaro. La Cogliatese, invece, trova la quarta sconfitta stagionale a causa della quale scende al nono posto sotto Virtus Calcio Cermenate e Cascina Mamete che, grazie alle vittorie odierne, riescono a sorpassarla in classifica.

ASD CISTELLUM 2016 – ASD COGLIATESE 3-0

Asd CISTELLUM 2016: D’auria, Roma, Bonfrate, Quaggelle, Morosi, Simone, Cozzi, Anzani, Lobianco, Mancini, Marazzi. A disposizione: Viola, Jabiri, Losa, Milani, Sassi, Montan, Montorio, Messina. All: Giussani.

Asd COGLIATESE: Ortolan, Marcolongo, Zanco, Fazzari, Pastore, Pivato, Murari, Balestrini, Beretta, Cimnaghi, Borghi. A disposizione: Bizzarri, Castelnovo, Corona, Ferrario, Manno, Quici, Rose, Ventrella, Zampieri.