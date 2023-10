SARONNO – E’ una proposta nata per far conoscere il panettone anche negli Stati Uniti ed ora è disponibile in una ricca versione artigianale al Punto Rosso Lazzaroni in occasioni di Halloween.

Da oggi, venerdì 20 ottobre, è disponibile nello spazio di via Gorizia il nuovo Pan Bauletto in versione Halloween. Il dolce, ormai amatissimo protagonista delle colazioni e delle merende saronnesi, è stato studiato e realizzato in una versione con la zucca con una golosa copertura di cioccolato.

Disponibile anche in versione panettone, è decorato con zucche e pipistrelli pronto ad essere protagonista di cene a tema, merende e altri momenti di convivialità con grandi e piccoli.

Ma non solo. A completare l’offerta dedicata alla ricorrenza ci sono anche gli amarettini, di produzione artigianale, a tema. Nello store sono infatti disponibili le prime confezioni di amarettini ricoperti al cioccolato bianco di color arancione. Un mix di dolce e amaro perfetto per concedersi qualche attimo di golosità o anche da offrire a chi fa dolcetto o scherzetto.

