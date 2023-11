SARONNO – Traffico bloccato per quasi un’ora da trecento pendolari che hanno occupato la parte centrale di piazza Cadorna per la carenza di treni e la mancanza di corse sostitutive verso Malpensa.

E’ successo questa serata, martedì 7 novembre, a partire dalle 18. I viaggiatori hanno iniziato ad ammassarsi davanti allo scalo ferroviario. Era in corso un blocco della circolazione ferroviaria tra Saronno e Busto Arsizio a causa dell’investimento avvenuto a Rescaldina intorno alle 14,30. In teoria avrebbero dovuto esserci delle corse sostituite ma moltissimi viaggiatori sono rimasti appiedati. I numeri dei presenti, oltre 300 persone, e la frustrazione hanno avuto la meglio e i pendolari hanno finito per invadere la sede stradale davanti all’ingresso dello scalo bloccando anche la circolazione ferroviaria.

Tempestivo l’intervento della polizia locale e dei carabinieri che si trovavano sul posto per alcuni controlli del territorio. L’emergenza è durata poco meno di un’ora. Quando sono partite le prime corse sostitutive e quando sono ripresi a viaggiare i treni i viaggiatori sono diminuiti progressivamente con un ritorno alla normalità intorno alle 1850.