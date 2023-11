SARONNO – Vittoria di Amor Sportiva nel derby di categoria Giovanissimi provinciali, contro il Fbc Saronno. “Siamo una squadra bellissima, con dei ragazzi fantastici, rispettosi delle regole, rispettosi delle persone, bravi nel gioco del calcio” commentano i dirigenti dell’Amor, decisamente soddisfatti.

La cronaca – In avvio dopo un bel fraseggio Pullano si intrufola nell’area avversaria, atterrato, calcio di rigore; Benincasa batte e spiazia il portiere, 1-0. Contro un buon Fbc Saronno l’Amor gestisce poi la situazione anche a dispetto del cambio obbligato di Mattia Borroni per infortunio. Dentro Iannuzzelli che nel secondo tempo è bravo ad attaccare la profondità, si presenta solo davanti alla porta e fa lo scavetto al portiere, 2-0. Per Iannuzzelli sono 20 gol in campionato). Con la capolista Amor che dunque centra questo risultato importante.

Fbc Saronno-Amor Sportiva sq. Azzurri 0-2

