SARONNO – Una lunga preparazione che parte da pochi ingredienti di altissima qualità uniti a tanta conoscenza, tecnica e maestria così sono stati preparati i primi panettoni artigianali realizzati dal Punto Rosso Lazzaroni di via Gorizia.

In questi giorni si sta concretizzando il sogno di Luca Lazzaroni: “Partendo da una ricetta dell’archivio storico Lazzaroni e dalla collaborazione con la famiglia dei Maestri Pasticceri Morandin – spiega il numero uno della Paolo Lazzaroni e figli azienda saronnese che produce ed esporta panettoni in tutto il mondo – abbiamo avviato la preparazione di un panettone artigianale di altissima qualità, preparato secondo la metodologia più classica e tradizionale, prodotto qui a Saronno nel laboratorio del nostro Punto Rosso in Via Gorizia 41”.

In prima linea con tanti anni di esperienza e abilità Rolando Morandin vero esperto della lievitazione e dei panettoni in artigianale che con la figlia Francesca sono stati i deus ex machina dell’attività di produzione dei primi panettoni: diverse le pezzature, le forme e i gusti con alcuni punti fermi “il lievito madre, l’altissima qualità di tutti gli ingredienti, dalla vaniglia ai canditi, dal burro al cioccolato”. Tutti elementi visibili e concreti già nelle fase di produzione anche ai clienti del Punto rosso che hanno visto i colori e sentito i profumi che arrivavano da forni e piano di lavoro.

A rendere unici questi panettoni anche il fatto di essere “made in Saronno” con una ricetta che arriva direttamente dall’archivio Lazzaroni. Dopo una lunga preparazione che ha compreso 26 ore di lievitazione in diverse fasi e anche la tradizionale pirlatura realizzata con una manualità da lasciare senza parole anche i non addetti ai lavori i panettoni saranno a breve pronti ad essere messi in vendita.

“L’obiettivo – conclude Lazzaroni – è quello di proporre al Punto Rosso un panettone che sia Il panettone realizzato partendo dalla tradizione, dalla maestria e con pochi ingredienti di altissima qualità”. “Un panettore buono e ricco” conclude Rolando Morandin.

Essendo la produzione completamente manuale ed artigianale, la tiratura sarà limitata e verrà riservata prioritariamente a chi lo preordinerà inviandone richiesta a [email protected], fino ad esaurimento scorta.

