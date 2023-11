Calcio Promozione, rimane a galla il Ceriano che vince lo scontro salvezza contro il Gallarate

CERIANO LAGHETTO- Nella 10′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, il Ceriano Laghetto ospita sul proprio campo il Gallarate Calcio in un match che potrebbe risultare già decisivo per la zona salvezza. A spuntarla al fischio finale del direttore di gara è la squadra di casa che vince per 2 a 1 sugli ospiti.

Nel primo tempo parte meglio il Gallarate che si conquista un calcio di rigore, ma Arrivabeni lo neutralizza e mantiene il pareggio. Il Ceriano sale in cattedra, ma Rainone e Marone sbagliano due clamorose occasioni da goal. Il primo tempo si conclude, quindi, a reti bianche, sullo 0 a 0.

Nella seconda frazione di gioco il Ceriano prende in mano le redini del gioco e dopo pochissimi minuti passa in vantaggio con Campo che pesca perfettamente in mezzo all’area Rainone che fa 1 a 0. Al 75′ raddoppiano i padroni di casa con Campo che da fuori area calcia a giro e la mette dove Dilernia non può arrivare. Al 90′ accorciano gli ospiti con un goal di testa.

Con questa vittoria il Ceriano rimane in penultima posizione, ma sale a 8 punti e si porta a -2 dal blocco di squadre in zona playout. Il Gallarate Calcio rimane fermo a 2 punti, isolato in ultima posizione.



Ceriano Laghetto-Gallarate Calcio 2-1

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, Salomoni, Degiorgi, Darone, De Boni, Menegon, Rainone, Maringoni, Marone, Troiano, Campo. A disp: Mirko, Galliani, Ruffini, Dambra, Corti, Meroni, Biscardi, De Vecchi, Cossa.

ALL: Pepe.

GALLARATE CALCIO: Dilernia, Vecchio, Napolitano, Shala, Mainardi, Viganotti, Medina, Martino, Frontini, Fusco, Seck. A disp: Starvaggi, Giani, Gnane, Brunati, Felici, Gonzales, Aloardi.

ALL: Sottocasa.