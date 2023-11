Città

SARONNO – E’ stata diffusa nella mattinata di oggi la nota della dirigenza del Liceo Legnani riguardo lo sciopero di stamattina alla sede staccata di via Antici.

“Nel corso della giornata odierna abbiamo avuto modo di osservare numerose assenze di studenti del plesso di via Antici, in taluni casi anche di classi intere. Buona parte degli studenti assenti sono stati visti manifestare fuori dalla scuola, lamentando a viva voce problematiche (inesistenti) nel riscaldamento del plesso”.

La scuola ha quindi voluto informare le famiglie sul tema del riscaldamento: “Il riscaldamento a scuola funziona perfettamente; ieri c’è stata solo una breve interruzione del servizio per portare a compimento un intervento manutentivo, ma il momentaneo spegnimento non ha causato problemi, poiché la temperatura era decisamente adeguata”.

Segue l’informazione tecnica sulle giustificazioni: “La giustificazione delle assenze odierne non può essere legata al malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento, poiché questo non sussiste. Un’eventuale giustificazione connessa allo sciopero deve essere legata o all’effettiva partecipazione alle manifestazioni dello sciopero nazionale o a una reale difficoltà di raggiungere la sede scolastica a causa delle mobilitazioni. Appare evidente che, se gli studenti sono stati fuori dalla nostra scuola a manifestare per problematiche inesistenti nel riscaldamento del plesso, queste giustificazioni non possono essere prodotte”

E non manca una chiosa: “Si richiede infine la massima collaborazione da parte delle famiglie nel ricordare ai ragazzi che non è possibile assentarsi da scuola adducendo motivazioni pretestuose”.