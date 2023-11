Città

Saronno – Riceviamo e pubblichiamo la risposta dell’assessore al verde Franco Casali in merito al comunicato stampa della Lega dei giorni scorsi.

“L’intervento che abbiamo fatto in via Roma è stato, a detta di tanti cittadini e di soggetti esterni alla città, un’opera in grado di contemperare il rilancio della strada sia nella sua funzionalità che nella sicurezza, nella bellezza e nel rispetto dell’ambiente”.

Lo afferma l’Assessore all’Ambiente e alla Mobilità del Comune di Saronno, Franco Casali. “Abbiamo messo mano ad una strada dove i problemi erano quotidiani sia per i pedoni, che per i ciclisti, che per gli

stessi automobilisti, senza parlare dell’estetica di una via che rappresenta uno dei punti più importanti di ingresso al centro cittadino.

Una zona, in particolare quella del parcheggio a fronte dei civici 90, dove gli allagamenti erano un problema cronico segnalatoci durante la campagna elettorale, e mai affrontato e risolto prima. Gli interventi hanno ovviamente prestato attenzione alle radici dei bagolari, ma questo non ha di certo impedito di realizzare una pista ciclopedonale drenante di ben oltre 2,50 mt e il contemporaneo rifacimento di tombini e collegamenti fognari nei punti in cui erano previsti interventi. Gli attraversamenti rilevati pedonali e ciclabili di nuova realizzazione, ben segnalati e illuminati favoriscono una maggiore sicurezza dei cittadini, ovvero di pedoni, ciclisti e degli stessi automobilisti.

Dal canto mio, ho supervisionato sul piano complessivo la progettazione, e come sempre facciamo da quando amministriamo, abbiamo anche presentato a suo tempo il progetto in un incontro da remoto aperto al confronto con i cittadini, e poi più volte condiviso anche nei quartieri.

Certo che poi i dettagli tecnici e strettamente operativi sono stati seguiti, come d’uso e responsabilità, dal settore tecnico competente, e realizzati dall’azienda che ha operato sul cantiere. Parallelamente però, una cosa su cui abbiamo insistito fosse necessario migliorare in maniera decisa è l’intervento fattivo di Alfa per la manutenzione della rete fognaria cittadina, sia di tipo ordinario che straordinario, sia per la pulizia delle caditoie, per una bollettazione corretta, tempestiva e non sibillina, per la regolare pubblicizzazione dei dati reali e di riferimento della qualità dell’acqua, per i tempi di intervento e relativi costi, e così via.

Perché siamo consapevoli sia di problematiche specifiche, che in generale delle criticità presenti nella nostra rete fognaria e dei rischi di allagamenti che genera. Ancora il 22 settembre, quasi due mesi fa, richiedevo tramite gli uffici del Comune un incontro per definire in maniera inequivocabile l’impegno dell’azienda idrica deputata ad operare sul nostro territorio.

Per questo mi preoccupa non poco la superficialità con la quale il partito che ha governato la nostra città per 5 anni fino al 2020, e che governa una parte rilevante di comuni del territorio, ignori sia le condizioni in cui versava la zona di via Roma prima del nostro intervento, sia le condizioni generali della nostra rete fognaria nel resto della città. E soprattutto chi ha avuto responsabilità amministrative dovrebbe sapere quale sia il ruolo dell’assessore, e quale quello degli uffici, sia quello che Alfa deve avere rispetto a questi problemi, come lo hanno tutte le aziende del Servizio Idrico Integrato presenti in altre province. Dalla nota della Lega di ieri purtroppo non emerge nulla di tutto questo.

Mi sarei aspettato invece, e mi aspetto, che riflettano sulle loro modalità di partecipazione responsabile alla vita politica della città, anziché fare sparate superficiali e gratuite. Poiché l’amministrazione Airoldi ragiona invece solo nell’interesse reale dei cittadini e non per fantasie prive di fondamento, nei prossimi giorni inviteremo l’azienda idrica Alfa che opera in tutta la Provincia e nel nostro territorio ad un nuovo incontro per ottenere impegni precisi e puntuali sulle opere e interventi che la nostra città, anche a causa dei cambiamenti climatici, non può più rinviare.”

