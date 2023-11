Città

SARONNO – Si è tenuta oggi, lunedì 17 novembre, la protesta degli studenti della sede di via Antici del liceo Legnani. Gli studenti costato che ancora una volta non andava il riscaldamento hanno protestato prima con la preside e quindi sono rimasti fuori dall’istituto. Si è anche vagliata la possibilità di una protesta davanti al Municipio ma alla fine gli studenti hanno rinunciato.

Il tema delle aule al freddo si era presentato già nella sede principale via Volonterio tanto che la dirigente scolastica ha inviato una missiva ai genitori spiegano non solo di essere intervenuta ma anche di aver organizzato la Dad nel caso non fosse stato risolto il problema.

Nella sede dell’Ignoto Militi invece, resta il problema della palestra che sarà offlimits fino a gennaio per il cantiere per la sostituzione delle vetrate danneggiate dal maltempo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

17112023