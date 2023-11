Cronaca

UBOLDO / SOLARO / LIMBIATE – Due incidenti con feriti ieri sulle strade locali. Alle 14.30 intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno in via Varese a Solaro per una caduta dalla motocicletta, è stato soccorso un uomo di 51 anni quindi trasportato con l’autolettiga della Cri all’ospedale saronnese per essere medicato di comunque non gravi lesioni, sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro.

A Uboldo sempre ieri, alle 10.40, tamponamento fra due automobili: tre persone sono state visitate dal personale della Cri accorso sul posto: si tratta di una ragazza di 20 anni, una donna di 69 anni ed una di 80 anni, per nessuna si è reso necessario il trasporto in ospedale. Il fatto è accaduto lungo via Iv novembre all’altezza della intersezione con via Tognoni.

A Limbiate sempre ieri scontro auto moto alle 12.15 in corso Como: un uomo di 52 anni è stato trasportato all’ospedale di Desio con l’ambulanza, non è comunque risultato in gravi condizioni.

(foto archivio)

