Città

SARONNO – Ieri a Saronno Ambiente Saronno, circolo di Legambiente, ha dato vita alla festa degli alberi.

I volontari, tra cui gli scout recentemente premiati con la Ciocchina e l’assessore Franco Casali, hanno provveduto a piantare due liquidambar per sostituire le piante cadute nel corso delle grandinate estive di luglio e agosto.

Si è rinnovato così un appuntamento cittadino che in passato, sempre con i volontari di Legambiente aveva dato nuova vita ad altri angoli della città come quello di via Montoli dove è stata creata una piccola oasi.

Domani mattina alle 21 novembre è previsto un momento con l’Amministrazione comunale, sempre per la festa dell’albero, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto dove sono state piantumate dei tigli al posto delle piante strappate da una tromba d’aria a fine luglio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione