Politica

ROVELLASCA- In vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024, il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli, ha distribuito ai cittadini un opuscolo che illustra i risultati dei suoi cinque anni di mandato.

Nell’opuscolo sono descritte le numerose attività realizzate, nonostante le difficoltà del biennio pandemico e la violenta grandinata del 24 luglio scorso. Particolare attenzione è stata rivolta al Parco Burghè, con la creazione di un nuovo jungle park, la ristrutturazione del vecchio parco giochi, la costruzione di bagni pubblici e la ripiantumazione degli alberi. Anche la zona circostante ha beneficiato di interventi significativi, come il rifacimento del sagrato e del piazzale della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, oltre alla ristrutturazione della ex casa del Fascio. Sono stati eseguiti numerosi lavori per migliorare la sicurezza stradale, tra cui l’installazione di dossi e semafori. Nella frazione di Manera, l’opera più rilevante è stata la costruzione del sottopasso carraio “Carugati”.

Nella parte finale dell’opuscolo, Zauli ha presentato anche alcuni interventi già programmati, come la ristrutturazione dell’area cani e l’installazione di nuovi arredi urbani nel rinnovato sagrato.

210524