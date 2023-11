Sport

SARONNO – “La nostra prima squadra sabato nel prepartita della sfida di Serie B Interregionale con Oleggio al palasport di Boffalora Ticino ha indossato la maglia promozionale della “Corsa delle città contro il cancro al pancreas-Primo memorial Mario Sala” evento organizzato dall’associazione Aisp per domenica 19 novembre, che si è svolta con partenza da Limbiate”. A sottolinearlo sono i dirigenti del club roburino.

“Una causa che la Robur Basket Saronno ha scelto di sposare, una causa che tutti possono sostenere con un piccolo sforzo per un grande aiuto alla ricerca” rimarcano dalla società cestistica. La Robur è prima in classifica nel campionato di pallacanestro serie B Interregionale e che anche a Boffalora non ha mancato l’obiettivo della vittoria.

