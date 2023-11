Ceriano Laghetto

SOLARO – CERIANO LAGHETTO – “Al Milan, alla Juve, oppure dagli arabi o di nuovo all’Inter se sgancia più verdoni. Dove sarebbe finito Romelu Lukaku è stata la telenovela dell’ estate fino a che non ha trovato pace e soldi all’ ombra del Colosseo. Qui da noi la telenovela dell’ autunno la recita invece Dante Cattaneo tormentato dal dubbio su dove mettere a reddito il suo genio di politico professionista”.

Inizia così la nota di Gianfranco Morelli: “Restare ancora il secondo nella natia Ceriano o spodestare il buon sindaco Crippa al grido di “c’avimm a ripiglia’ tutt chillo ca è o nuost” come don Pietro di Gomorra? Magari tentare l’anno prossimo il grande salto al municipio di Saronno pur sapendo che un anno di panchina taglia le gambe anche al miglior fuoriclasse? Di puntare all’ Europa non se ne parla dopo la tramvata di cinque anni fa. Oppure, come si mormora da mesi in paese e ora pure sui giornali, si accaserà a Solaro dove un popolo disperso di centrodestra è in attesa che il grande cavaliere di ventura discenda il Guisa e lo guidi alla vittoria”

Ironico l’appello finale: “Però deciditi Dante , che qui a Solaro non aspettiamo altro che di vederti apparire in tutto il tuo splendore, come Venere dalla schiuma del mare. O dallo schiumazzo della cascata”.

—