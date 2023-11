Città

MISINTO – Non è passata inosservata la segnalazione della presenza di un cinghiale tra Misinto e Cascina nuova. L’avvistamento ieri sera intorno alle 18 seguita da una segnalazione su Facebook (precisamente sul gruppo “Sei di Lazzate se” che ha provocato i primi commenti da chi è contento per l’arrivo di esemplari nelle aree verdi del comprensorio e chi teme per il rischio di incidenti. Del resto è ancora vivo il ricordo dell’incidente avvenuto l’anno scorso a Lentate proprio provocato da un cinghiale.

Quello di ieri, mercoledì 22 novembre, è stato solo un avvistamento. L’animale è stato visto alla rotatoria senza nessun problema. Come avvenuto qualche mese fa nella zona di Cesate e prima ancora in quella di Saronno sud. Certo è che negli ultimi mesi gli avvistamenti tra Saronnese e Groane sono nettamente aumentati rispetto al passato.

(foto archivio)

