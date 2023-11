Eventi

SARONNO – Il weekend scorso, una selezione di atleti Rns ha partecipato al 49esimo trofeo internazionale Nico Sapio di Genova. La manifestazione è una delle più importanti d’Italia e, tutti gli anni, vede tra i suoi partecipanti molte stelle del nuoto. Quest’anno, oltre ad alcuni campioni stranieri, era presente gran parte della nazionale maggiore, capitanata dal fuoriclasse Tomas Ceccon.

Gli atleti saronnesi hanno ben figurato e tutti e sette i partecipanti, oltre alle belle prestazioni in vasca, hanno portato a casa un bagaglio di esperienza importante.

Tra gli atleti assoluti (che hanno gareggiato venerdì e sabato) sono stati impegnati in vasca Villa Asia (50 farfalla, 100 e 200 rana), Giorgia Bertasi (100 dorso, 100 farfalla e 200 farfalla), Maria Malucchi (100 e 200 rana), Davide Ottoni (50 e 100 rana), Eleni Moia (50, 100 e 200 farfalla). Quest’ultima si è distinta per due ottime prestazioni, in diretta Rai al pomeriggio, vincendo un bronzo nei 100 farfalla “juniores”.

Tra i giovani, impegnati la domenica, hanno gareggiato Fabrizio Fuscaldo (100 dorso e 100 stile) che ha ottenuto due ottime finali e Tommaso Porcu (100 farfalla e 100 rana) che, oltre ad arrivare in finale, ha conquistato un argento nei 100 rana categoria “ragazzi”.

La Rari Nantes torna a casa con un bottino di 2 medaglie, 5 finali e 6 tempi limite per i prossimi Criteria Nazionali Giovanili, ma soprattutto con un’esperienza che sicuramente aiuterà i giovani atleti saronnesi nel prosieguo del loro percorso agonistico.

https://ilsaronno.it/fotogallery/saronno-grandi-s…-nantes-a-genova/

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn