Città

SARONNO – Settimana impegnativa per Enpa Saronno che, in una settimana, ha accolto tre gatti.

I felini sono stati trovati in pessime condizioni e accuditi perché potessero continuare al meglio la loro vita, magari con la speranza di poter sperimentare il calore di una casa.

La prima gatta trovata è solo una cucciola, di appena tre mesi d’età: dalle 17 di venerdì scorso piangeva in piazza De Gasperi, finché si è rifugiata nella casetta della colonia di randagi. Proprio qui la gattara di Enpa è riuscita a recuperarla intorno alle 21.

Stessa storia di abbandono per un altro gatto, recuperato nella serata di sabato a Saronno. Questa volta abbandonato in un giardino sempre a Saronno recuperato. Le sue condizioni, però, non sono delle migliori: i veterinari hanno diagnosticato una paralisi del radiale della zampa anteriore destra per cause traumatiche.

Un’altra cucciola di quattro mesi è stata recuperata, sempre a Saronno, riportando ferita a un occhio.